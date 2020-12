Votre Taxi à Lille

Pour tous vos déplacements dans la ville de Lille, vous avez le choix entre vous déplacer à pied, à vélo, ou en taxi. Si vous optez pour le taxi, il vous suffit de vous adresser à notre compagnie. Que savoir de nous et des services que nous vous proposons ?

Comment nous contacter ?

Pour commander un taxi dans notre compagnie de transport, il existe les moyens suivant.

L’appel téléphonique : il est possible de nous contacter par téléphone . Pour cela, il suffit de regarder notre numéro sur la page contact. Dès que vous appelez pour réserver , vous êtes mis en contact avec un conseillé clientèle chargé de renseigner un formulaire indiquant la destination de départ et d’arrivée de la course.

. Pour cela, il suffit de regarder notre numéro sur la page contact. Dès que vous appelez pour , vous êtes mis en contact avec un conseillé clientèle chargé de renseigner un formulaire indiquant la destination de départ et d’arrivée de la course. La réservation internet : la seconde option consiste à procéder directement à la réservation en remplissant le formulaire de la page contact sur ce site internet. Vous pouvez à ce stade remplir vous-même le formulaire de renseignement. Le prix de la course vous sera alors annoncé et vous devrez confirmer cette course.

C’est assez simple. Au cas où vous auriez des questions particulières, le mieux est toujours d’appeler.

Quand nous contacter ?

Nous sommes ouverts à toutes les heures indiquées sur ce site. Pour faire une réservation en ligne, il n’y a pas d’heure fixe. Vous pouvez procéder à tout moment étant donné que la page Internet est active en plein temps. Quel que soit le moment où vous êtes dans le besoin, vous pouvez faire appel à nos services et le taxi le plus proche de votre adresse de départ se dépêchera de venir à votre service.

Pour quels trajets nous contacter ?

Vous pouvez nous contacter pour tous vos déplacements en région lilloise. Tant que les déplacements sont effectués dans notre secteur d’activité, nous répondons présent. Dans ce secteur, nous vous déplaçons pour toutes les distances.

Les trajets vont de la périphérie vers le centre de Lille, mais aussi dans le sens inverse. Que ce soit dans le quartier des affaires pour quelque rendez-vous de travail que ce soit, ou dans le centre festif de la ville, nos taxis sont disponibles pour vous. Nous vous offrons aussi le service de taxi conventionné pour le transport de malades.

Nous effectuons des trajets vers l’aéroport de Lille et vers les gares de Lille Europe et Lille Flandres. Ainsi, pour vous éviter le tracas engendré par le transport de bagages en allant ou en revenant de voyage, vous pouvez faire appel à nos services pour vous soulager.

La facturation de nos courses dépend de la distance de votre trajet. Vous pouvez vous en enquérir au moment des réservations ou appels de taxi.

Quel est l’état de nos taxis ?

Quand vous appelez un taxi, vous vous attendez à un minimum de confort et de bien-être. Nous vous offrons plus que ce que vous attendez.

Notre compagnie vous propose un service de taxis climatisés en très bon état. Tous nos véhicules garantissent un grand confort des sièges et un voyage agréable et paisible. Toutes les exigences légales sont respectées. Par conséquent, les visites techniques sont à jours et l’entretien des véhicules est garanti. Nos chauffeurs de taxi sont aussi instruits à améliorer au maximum l’expérience client.

Vous pouvez vous rassurer de la bonne conduite des chauffeurs, de leur grande discrétion et de l’amabilité avec laquelle ils vous traiteront. En cas de plaintes ou de revendication, vous pouvez toujours nous contacter via nos canaux de communication